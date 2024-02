Calciocalciomercato Fc Internazionale, 71 partite col Mondiale per club: AD Giuseppe Marotta prepara la rosa XXL

24 Feb 2024, 10:16, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il calciomercato Internazionale è attivo da tempo per mettere a disposizione di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, una rosa piuttosto larga per la prossima stagione

Il calciomercato Internazionale è già in fermento in vista della prossima stagione in cui i leoni nerazzurri dovranno disputare anche il Mondiale per club negli Stati Uniti. Proprio per questa manifestazione la squadra di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, può arrivare a giocare fino a 71 partite ufficiali in una sola stagione.

Marotta sta quindi mettendo a disposizione del tecnico piacentino una rosa piuttosto larga in modo da poter affrontare tutte le manifestazioni senza far spompare tutti i giocatori. Con i colpi Zielinski, Taremi e Tajon “TJ” Buchanan il dirigente ha già rimpiazzato le uscite di Klassen, Maravilla Sanchez e Sensi.

