Calciocalciomercato Fc Internazionale, 6 addii all’orizzonte: TUTTI i nomi

Il calciomercato Inter si prepara a sfoltire la rosa per far posto a nuovi innesti: la società ragiona su 6 addii nella prossima sessione

L’estate che si avvicina si preannuncia movimentata per il calciomercato Inter.

Tra la fine dei prestiti, i contratti in scadenza non rinnovati e le possibili cessioni di giocatori di rilievo per bilanciare i conti, sono numerosi i nomi destinati a cercare una nuova squadra al termine della stagione. Ecco un elenco completo dei protagonisti di questo scenario.

DUMFRIES

Con il suo contratto in scadenza nel 2025, finora ha avanzato richieste economiche eccessive per rinnovare. La trattativa sembrava essersi conclusa definitivamente, e l’addio sembrava inevitabile per la prossima estate. Tuttavia, il dialogo tra le parti non è del tutto spento, soprattutto perché Denzel ha realizzato che trovare una squadra superiore all’Inter non è così semplice. Non è da escludere del tutto una sorpresa, come il rinnovo. Tuttavia, le probabilità di un addio rimangono alte poiché il club nerazzurro dovrà fare cassa con almeno un paio di partenze.

AUDERO

In prestito dalla Sampdoria, il sostituto di Sommer ha disputato solo due partite. Con poche opportunità davanti a lui, è improbabile che si attivino le condizioni per il suo riscatto obbligatorio. L’Inter potrebbe acquisirlo a 6,5 milioni, ma è improbabile. Se la Sampdoria dovesse rimanere in Serie B e non potesse confermarlo, potrebbe esserci un altro prestito alla squadra di Inzaghi. La decisione dipenderà dalla ricerca della Sampdoria di un giovane portiere per il futuro.

KLAASSEN

Ultimo arrivo del mercato estivo per rinforzare il centrocampo di Inzaghi. Con soli 12 match e 247 minuti giocati, partirà sicuro alla fine della stagione, visto che il club non prolungherà il contratto. Intanto, sarà una risorsa utile in panchina.

SENSI

Il 30 giugno partirà a parametro zero. A gennaio sembrava vicino al Leicester, ma l’affare saltò all’ultimo minuto del mercato invernale.

CUADRADO

Attualmente in riabilitazione post-operatoria al tendine d’Achille sinistro, prevede di tornare disponibile dopo la pausa internazionale di marzo. Il suo contratto annuale non sarà prolungato, quindi potrà cercare un nuovo club a luglio.

SANCHEZ

Il destino di questa stagione è già deciso: il suo contratto scade e non sarà rinnovato. A luglio, cercherà un nuovo club, potenzialmente all’estero. Nonostante 19 presenze, 2 gol e 543 minuti in Serie A, il rendimento è al di sotto delle aspettative, specialmente dopo i 18 gol segnati la scorsa stagione al Marsiglia.

