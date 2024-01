Calciocalciomercato Fc Internazionale, 5 giocatori nel mirino dei Inter: le quote

Il calciomercato Inter potrebbe infiammarsi con nuovi innesti, alla luce della recente vittoria in Supercoppa: 5 nomi sondati

Il calciomercato Inter riaccende piste succose, in vista della prossima finestra.

Inzaghi vuole ulteriori successi dopo la Supercoppa e cerca rinforzi: il favorito è Anthony Martial, in uscita dal Manchester United (dato in nerazzurro entro il 31 gennaio a 3,75).

Tuttavia, emergono alternative come Albert Gudmundsson, in grande forma con 9 gol in 21 partite, e Mehdi Taremi, in scadenza con il Porto, entrambi quotati 5. Si valutano anche il ritorno di Antonio Candreva (6,50) e l’acquisto di Armando Broja (7,50).

Le quote indicano buone possibilità di vittoria in campionato (1,35), mentre la Champions League (15) è considerata più difficile dopo la sconfitta in finale contro il Manchester City.

L’articolo Calciomercato Inter, 5 giocatori nel mirino dei nerazzurri: le quote proviene da Inter News 24.