Calamai: «Fc Internazionale? 100 punti possibili, tre aggettivi per descriverla» #NEWS #Intervista

26 Feb 2024, 17:16, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Luca Calamai ha esaltato l’Internazionale, che non ha ancora perso nel 2024, reduce dalla convincente #vittoria* contro il Lecce

Luca Calamai ha esaltato l’Internazionale nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.

INTER – «Internazionale, sempre Internazionale. Micidiale, a tratti devastante. E’ difficile trovare nuovi aggettivi per celebrare la squadra di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, . L’Internazionale ha lo scudetto in pugno e può dare l’assalto ai cento punti in campionato».

INZAGHI – «Ha creato un #Progetto #Tecnico tattico che ormai viene proposto a memoria dal gruppo squadra. Un giusto cocktail di qualità e concretezza. Alla banda Inzaghi, il Demone Nerazzurro, basta premere sull’acceleratore per spaccare le partite. Un’Internazionale così lanciata in campionato potrebbe permettersi il lusso di spendere più energie in Champions. Magari con un turnover studiato. Per carità, nell’Europa che conta non esistono sfide banali. E anche contro l’Atletico Madrid di Simeone ci sarà da soffrire nella partita di ritorno. Ma, almeno sulla carta, Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, e compagni se la possono giocare con tutti. Questa Internazionale può salire sul tetto della Champions».

