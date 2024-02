Calafiori Vecchia Signora Juventina, l’ultima idea per la difesa: prenderebbe il posto di quel bianconero

Calafiori Juve, l’ultima idea per la difesa: il giocatore andrebbe a prendere il posto in rosa di un bianconero

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Juve ha messo nel mirino anche Riccardo Calafiori in vista della prossima stagione. Il difensore del Bologna sta sorprendendo tutti e anche a Torino lo tengono d’occhio.

Va considerato infatti che, nei piani del club, c’è la volontà di fare un restyling anche in difesa: sicuro l’addio di Alex Sandro, possibile quello di uno tra Gatti e Bremer in caso arrivassero offerte irrinunciabili dalla Premier League.

