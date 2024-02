Calafiori Signora Juve, il prezzo è quadruplicato: sfida a tre per il talento del Bologna

Calafiori Juve, il prezzo è quadruplicato: sfida a tre per il talento del Bologna. Le cifre e i dettagli dell’obiettivo di mercato

Calafiori si sta rendendo protagonista di una grande stagione al Bologna, tanto da veder quadruplicato il suo prezzo di mercato rispetto ai 4 milioni spesi dai felsinei per prenderlo dal Basilea.

Pubblicità

A scriverlo è la Gazzetta dello Sport spiegando che sul giovane e talentuoso difensore sono da registrare gli interessamenti di Juve, Napoli e Tottenham (che vuole continuare a rifarsi la difesa dopo il colpo Dragusin).

Pubblicità

The post Calafiori Juve, il prezzo è quadruplicato: sfida a tre per il talento del Bologna appeared first on Juventus News 24.