Calafiori Signora Juve, il Bologna spara alto! Concorrenza anche dalla Premier League

Calafiori Juve, il Bologna spara alto! Concorrenza anche dalla Premier League per il difensore rossoblù

Come riportato dal Corriere della Sera, Juve e Napoli stanno seguendo da tempo Riccardo Calafiori, che il Bologna valuta almeno 30 milioni di euro.

Pubblicità

Pubblicità

Nelle ultime settimane, però, sarebbero arrivati degli osservatori del Tottenham, sempre attento ai talenti della Serie A. Giuntoli è avvisato.

The post Calafiori Juve, il Bologna spara alto! Concorrenza anche dalla Premier League appeared first on Juventus News 24.