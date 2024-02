Calafiori Signora Juve, concorrenza sempre più folta: altri due club lo vogliono. Il Bologna…

Calafiori Juve, folta concorrenza per il difensore in forza attualmente al Bologna: ci sono altre due squadre che lo vogliono

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla situazione di Riccardo Calafiori, seguito anche dalla Juve in vista dell’estate, quando i bianconeri potrebbero mettere a segno un nuovo colpo per la difesa.

Sul difensore ci sono anche Napoli e Milan, oltre a diversi club esteri, ma la possibilità che il Bologna arrivi in Europa apre scenari interessanti. In quel caso in Emilia proverebbero a trattenerlo almeno per un altro anno.

