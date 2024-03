Calafiori #Milan AC, nuovo ostacolo nella corsa al terzino: #tutti gli aggiornamenti

12:48,3 Mar 2024, MILANELLO.

Calafiori Diavolo Rossonero, nuovo ostacolo nella corsa al terzino: TUTTI gli aggiornamenti sul prossimo #futuro dell’esterno del Bologna

Arrivano aggiornamenti significativi per quanto riguarda il prossimo #futuro di Riccardo Calafiori, uno dei tanti gioiellini che si stanno mettendo in mostra in questa #campionato con la maglia del Bologna.

Sull’obiettivo del #mercato Diavolo Rossonero però non c’è soltanto il Diavolo: l’ex Basilea piace molto anche alla Juventus, che lo ha messo tra le priorità in vista della prossima estate. Lo riporta Tutto#mercatoweb.

