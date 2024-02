Calafiori #Milan AC, i diavoli rossoneri monitorano il centrale: concorrenza con questo club di Serie A ULTIME

22:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

Calafiori Diavolo Rossonero, i rossoneri monitorano il difensore: concorrenza con questo #club di Serie A Le #news sul calciomercato

Il difensore del Bologna Riccardo Calafiori sta facendo una grande stagione sotto la guida di Thiago Motta e per questo motivo il calciomercato Diavolo Rossonero sta monitorando le sue prestazioni in vista della sessione di mercato estiva.

Oltre ai rossoneri, come riportato da Nicolò Schira, ci sarebbe anche la Juventus interessata al giovane difensore italiano: bisognerà aspettare giugno per vedere se aumenterà la concorrenza.

