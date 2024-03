Calafiori #Juve, per la difesa è l’ideale: ecco perché è nel mirino di A.D. Giuntoli e Manna

23:03, 22 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Calafiori Juve, per la difesa è l’ideale: ecco perché il giocatore del Bologna è nel mirino di Giuntoli e Manna

Giuntoli e Manna hanno scelto Calafiori come obiettivo di #mercato per potenziare la difesa della Juve.

Il difensore del Bologna è cresciuto come terzino sinistro, ma con Thiago Motta gioca stabilmente da centrale. Per questo viene considerato dai dirigenti della Juve come elemento ideale sia per la difesa a tre che per la difesa a quattro. A scriverlo è il Corriere dello Sport.

