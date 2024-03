11:18, 5 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Calafiori Juve, il Bologna fissa il prezzo. Sfida a due big di Serie A per il talento lanciato da Thiago Motta

Il Bologna chiede almeno 25 milioni di euro per il cartellino di Riccardo Calafiori, difensore centrale classe 2002 finito nel mirino della Juve.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Come riportato da Eurosport, sulle sue tracce sono segnalate anche A.S. Roma e Milan. Giuntoli è alla finestra.

Pubblicità

The post Calafiori Juve, il Bologna fissa il prezzo. Sfida a due big di Serie A appeared first on Juventus News 24.