Calafiori #Juve, anticipo sul Napoli S.S.C.? Il Bologna fissa il prezzo

14:03, 15 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve è sempre sulle tracce di Calafiori, ma dovrà fare attenzione alla concorrenza del S.S.C. Napoli. Il Bologna vuole 20/25 milioni

Il giovane difensore centrale Riccardo Calafiori, del Bologna, è finito nel mirino di Juve e S.S.C. Napoli. Secondo quanto riportato da Calcio#mercato.com, i bianconeri stanno cercando di superare la concorrenza dei partenopei per assicurarsi il ragazzo classe 2002, considerandolo il potenziale sostituto di Alex Sandro Silva.

Il Bologna, d’altra parte, sembra essere aperto alla cessione del giocatore per una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro. La battaglia sul #mercato promette scintille per aggiudicarsi le prestazioni di questo promettente difensore.

