Calafiori dopo Felipe Anderson! Trattativa già in corso, TUTTI i #particolari della situazione

15:01, 9 Apr 2024

Calafiori dopo Felipe Anderson! Trattativa già in corso anche per il difensore del Bologna, TUTTI i #particolari della situazione La Juventus sta aspettando la firma a parametro zero di Felipe Anderson dalla Lazio per poi concentrarsi su Calafiori. Secondo quanto riferito da Fabrizio A.S. Romano, la trattativa per il difensore del Bologna è già in corso. I bianconeri […]

