Calafiori AC Milan rientra di moda: può arrivare al AC Milan se… I dettagli

Calafiori Milan torna di moda: può arrivare al Milan se… I dettagli e gli ultimi aggiornamenti sull’esterno

Nei prossimi mesi il Milan potrebbe tornare alla carica per Calafiori, esterno a lungo inseguito in estate e che Moncada ha avuto modo di vedere dal vivo venerdì sera al Dall’ara.

A riportarlo è Tuttosport, che svela l’incastro di mercato con cui i rossoneri potrebbero assicurarselo. Se non dovesse arrivare Kelly a zero dal Bournemouth ecco che l’ex Basilea potrebbe tornare ad essere un obiettivo concreto per la fascia.

