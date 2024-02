Calafiori AC Milan, il centrale fa impazzire tutte le big. La concorrenza e la sua valutazione

Calafiori Milan, il difensore fa impazzire tutte le big. La concorrenza e la sua valutazione in vista dell’estate. I dettagli

Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, le prestazioni di Riccardo Calafiori non sono passate di certo inosservate e il difensore potrebbe diventare presto un nome caldo del mercato Milan.

Napoli e Juventus lo seguono da vicino ormai da tempo e si parla di una valutazione già superiore ai 30 milioni per l’estate. Inoltre, nelle ultime settimane è spuntato anche l’interesse del Tottenham.

