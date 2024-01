Cairo: «Rocchi ha un compito difficile ma capisco le lamentele» #Intervista

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha voluto commentare le polemiche arbitrali prima dell’Assemblea di Lega

Urbano Cairo ha parlato anche del designatore Rocchi prima dell’Assemblea della Lega. Ecco cosa ha detto:

«Il suo compito è difficile, perché è in un momento di transizione generazionale e deve avere molti più “varisti” che erano o sono ex arbitri di alto livello. È capitato anche a me di lamentarmi quando succedono cose che non vanno bene, quindi capisco chi si lamenta. Non bisogna però mai dimenticare che quello del designatore è un lavoro non facile, che lui sta assolvendo bene. Anche se tutto è migliorabile»

