Cagni verso Fc Internazionale Vecchia Signora Juventina: «All’inizio sarà una noia mortale, poi vincerà…» #Intervista

Gigi Cagni ha detto la sua sull’imminente derby d’Italia tra Inter e Juve, calendarizzato a domenica 4 febbraio: il pronostico

Ai microfoni di TMW Radio, Gigi Cagni parla così di Inter Juve, in programma domenica 4 febbraio.

DERBY D’ITALIA – «I primi 10-15 minuti saranno una noia mortale, nessuno troverà gli spazi. E non mi aspetto anche tiri degni in porta. L’Inter ha un punto in più, una partita in meno e gioco in casa. Perchè rischiare? In contropiede l’Inter ha la squadra più pericolosa in Europa, che con 4 passaggi arriva in porta. Perché dovrebbe attaccare lei? L’Inter deve vincere il campionato, perchè deve rischiare se sa che comunque è più forte?»

L’articolo Cagni verso Inter Juve: «All’inizio sarà una noia mortale, poi vincerà…» proviene da Inter News 24.