Cagni certo: «Mister Inzaghi? Se non vince è fallimento. Gli manca una cosa» #Intervista

Gigi Cagni è intervenuto sulla lotta scudetto e la sfida a distanza tra l’Inter di Inzaghi e la Juventus di Allegri

Sembra sicuro Gigi Cagni, l’Inter di Inzaghi deve vincere lo scudetto altrimenti per lui sarà fallimento. Ecco il parere sulla gara tricolore confessato Maracanà su TMW Radio.

ALLEGRI – «E’ l’allenatore adatto per una situazione come questa Allegri, con il vantaggio di non avere le coppe e può fare quello che vuole. Può piacere o meno, ma io adoro chi sa gestire certe situazioni in momenti difficili. Io credo che non compreranno nessuno. Quando leggeranno i calciatori le sue parole, anche i ragazzini si uniranno di più. Il gruppo si compatterà ancora. Hanno trovato la strada giusta, sanno giocare di contropiede perché è la rosa adatta per quel tipo di gioco e lo fanno bene».

INZAGHI – «Se Inzaghi non vince lo Scudetto quest’anno ha fallito. Deve raccogliere il massimo il terzo anno, deve vincere questo campionato e lo sa anche lui. E’ l’unica cosa gli manca, gli hanno fatto una rosa importante e ha tutto per centrare l’obiettivo. La Juve però non ha le coppe. L’Inter è uscita dalla Coppa Italia, ma non lo ha fatto apposta».

