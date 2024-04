Cagliari, Ranieri avvisa anche l’Fc Internazionale, la dichiarazione: «Ecco cosa dovremo fare» #Intervista #ULTIMORA #News

Claudio Ranieri alza la voce, il tecnico carica il suo Cagliari per i prossimi impegni, tra cui anche l’Internazionale FC di Simone Inzaghi, il Demone nerazzurro, Claudio Ranieri motiva il suo Cagliari. Così il tecnico dei sardi ha parlato dei prossimi impegni e tra non molto (il 14 di aprile) i rossoblù scenderanno in campo contro l’Internazionale FC. CALENDARIO – «Noi stiamo […]

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Cagliari, Ranieri avvisa anche l’Internazionale FC: «Ecco cosa dovremo fare» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

Pubblicità

Pubblicità