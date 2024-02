Cagliari Lazio 1-3, Gaetano spaventa Sarri: Felipe Anderson la chiude. Il resoconto del match di Serie A

Perde ancora Ranieri nonostante il gioiello di Gaetano alla prima rete con il Cagliari. Vince Sarri con la duecentesima rete di Immobile e il gol di Felipe Anderson.

La Lazio si porta così al sesto posto in classifica a meno 12 dal Milan mentre i sardi sono rimangono a 18 punti al penultimo posto.

