11:17, 16 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve Primavera U19 di Montero in campo per il match contro il Cagliari: sintesi, analisi VAR REVIEW, tabellino, risultato e cronaca

La Juve Primavera U19 di Paolo Montero giocherà dalle 11 sul campo del Cagliari per la 26° giornata di campionato dopo il pareggio per 2-2 con l’Inter.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Cagliari-Juve Primavera U19: sintesi e analisi VAR REVIEW

In attesa del fischio d’inizio

Pubblicità

Migliore in campo Juve: al termine del match.

Cagliari-Juve Primavera U19: risultato e tabellino

In attesa delle formazioni ufficiali

The post Cagliari Juve Primavera U19: sintesi, analisi VAR REVIEW, tabellino, risultato e cronaca appeared first on Juventus News 24.