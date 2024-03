Cagliari #Juve Primavera U19 online #DIRETTA #News e Live TV: dove vederla

22:47, 15 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Cagliari Juve Primavera U19 streaming LIVE e diretta TV: dove vederla. Tutte le info per la partita dei bianconeri di Montero

Domani, sabato 16 marzo alle ore 11:00, la Juve Primavera U19 sarà ospite al centro sportivo di Asseminello della formazione Primavera U19 del Cagliari. La gara d’andata, giocata lo scorso agosto a Vinovo, fu vinta dai bianconeri per 3-1 grazie alle reti di Ripani, Pagnucco e Savio. I bianconeri allenati da Mister Montero arrivano dal pareggio in trasferta dello scorso fine settimana contro l’Inter.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

La sfida tra Cagliari e Juve Under 19, valida per la 26ª giornata del Campionato Primavera U19, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in diretta streaming sul sito dell’emittente.

Pubblicità

The post Cagliari Juve Primavera U19 streaming LIVE e diretta TV: dove vederla appeared first on Juventus News 24.