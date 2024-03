Cagliari #Juve Primavera U19 #DIRETTA #News 0-0: Scienza subito al tiro, ammonito Florea

13:18, 16 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve Primavera U19 di Montero in campo per il match contro il Cagliari: sintesi, analisi VAR REVIEW, tabellino, risultato e cronaca

La Juve Primavera U19 di Paolo Montero giocherà dalle 11 sul campo del Cagliari per la 26° giornata di campionato dopo il pareggio per 2-2 con l’Inter.

Cagliari-Juve Primavera U19 0-0: sintesi e analisi VAR REVIEW

1′ FISCHIO D’INIZIO – Comincia la partita

4′ Cagliari vicino al gol – Achour in diagonale manda a lato di poco

7′ Radu salva la Juve – Vinciguerra passa in mezzo a due e col destro costringe il portiere alla gran parata, sulla ribattuta Malfitano sbaglia clamorosamente il tap in

10′ Juve ad un passo dal gol – Cross di Pagnucco dalla sinistra, Crapisto colpisce di petto e Wodzicky salva con una gran parata

11′ Tentativo di Savio – Tiro al volo di destro sugli sviluppi di un corner, palla fuori

19′ Ritmi alti – Cagliari e Juve giocano con grande velocità

21′ Ammonito Savio – Punito l’intervento del giocatore della Juve che ferma fallosamente Vinciguerra

23′ Radu attento su Achour – Tiro dal limite dell’area da calcio di punizione, il portiere non si fa sorprendere e respinge coi pugni

31′ Ammonito Ngana – Secondo giallo nelle file della Juve dopo Savio

39′ Pericolo in area Juve – La difesa salva tutto respingendo il sinistro di Balde e poi anticipando Malfitano che stava provando a concludere a due passi da Radu

45′ – DUPLICE FISCHIO – Il primo tempo termina senza recupero a reti inviolate

INTERVALLO

46′ PARTE IL SECONDO TEMPO – Montero opera il primo cambio inserendo Scienza al posto di Ngana ammonito che aveva rischiato il doppio giallo. Il subentrato va subito al tiro ma non inquadra la porta

48′ Ammonito Florea – Terzo giallo nelle file della Juve

51′ Cagliari pericoloso – Cross di Marcolini dalla sinistra verso il centro dell’area, Malfitano non riesce a trovare l’impatto di testa

59′ Primi cambi nel Cagliari – Carboni per Sulev e Marini per Malfitano

Migliore in campo Juve: al termine del match.

Cagliari-Juve Primavera U19 0-0: risultato e tabellino

Cagliari: Wodzicky, Arba, Idrissi (C), Achour, Sulev, Cogoni, Balde, Malfitano, Vinciguerra, Catena, Marcolini. A disposizione: Iliev, Renna, Conti, Pintus, Carboni, Pierangeli, Bolzan, Franke, Konate, Marini. Allenatore: Pisacane.

Juventus: Radu; Gil Puche, Martinez Crous, Savio; Pagnucco (C), Ripani, Ngana (46′ Scienza), Turco; Florea, Crapisto; Mancini. A disposizione: Vinarcik, Firman, Boufandar, Biggi, Giorgi, Grosso, Bassino, Finocchiaro, Mazur, Montero Benia. Allenatore: Montero.

Arbitro: Giuseppe Vingo di Pisa

Ammoniti: 21′ Savio, 31′ Ngana, 48′ Florea

