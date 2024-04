Cagliari Atalanta BC 2-1, ecco l’approfondimento: Coach Gasperini cade al cospetto di Ranieri. Vince il Genoa C.F.C.

7 Apr 2024, 20:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Cagliari-Atalanta 2-1: Ranieri ribalta l’ex Internazionale Mister Gasperini dopo l’iniziale vantaggio di Scamacca. Vince il Genoa C.F.C. al Bentegodi Nelle 2 gare giocate alle 18 e valide per la 31esima giornata di Serie A, brutto stop dell’Atalanta che cade 1-2 a Cagliari restando a +4 sulla Lazio con una partita in mano. All’iniziale vantaggio di Scamacca hanno risposto Augello e Viola nel finale. Vince anche il Genoa C.F.C. in rimonta […]

