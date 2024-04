Cafu, la dichiarazione ufficiale: «Io al #Milan AC? Avevo firmato per un altro #TopClub. Poi un giorno mi chiama Braida e…» #Intervista #News #Ultimora

10:45,8 Apr 2024, MILANELLO.

Cafu: «Io al Diavolo Rossonero? Avevo firmato per un altro #club. Poi un giorno mi chiama Braida e…». Le sue dichiarazioni Cafu è intervenuto ai microfoni de Il Messaggero per parlare dei suoi anni a A.S. Roma e per commentare la sua scelta di andare al Diavolo Rossonero. Le sue dichiarazioni. ROMA – «Allora, sono stato 6 anni a A.S. Roma ed è stato […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Cafu: «Io al Diavolo Rossonero? Avevo firmato per un altro #club. Poi un giorno mi chiama Braida e…» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.