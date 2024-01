Buongiorno Vecchia Signora Juventina, ci prova il Milan: il Torino fissa il prezzo

Buongiorno Juve, tentantivo del Milan: il Torino fissa il prezzo e a questa cifra può partire subito. Le ultime

Anche la Juve è sulle tracce di Alessandro Buongiorno, ma in prima fila c’è il Milan grande sogno per rinforzare il reparto difensivo nel corso di questa sessione di calciomercato. Il Torino avrebbe fissato il prezzo per la cessione.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, servono almeno 35-40 milioni di euro per il difensore e capitano del Torino. Una cifra che impedisce al momento l’apertura di una trattativa vera e propria e che rimanda i discorsi in estate.

