Buongiorno Signora Juve, tutto rimandato all’estate. Quanto chiede il Torino

Buongiorno Juve, tutto rimandato all’estate. Quanto chiede il Torino per la cessione del capitano granata

40 milioni di euro, senza contropartite. È la richiesta del Torino per il suo capitano, Alessandro Buongiorno. Il centrale è seguito da Juventus e soprattutto Milan, che in estate potrebbero tornare alla carica.

Cairo, però, non fa sconti e non vuole nemmeno contropartite tecniche per eventuali scambi. Tutte le pretendenti sono avvisate.

