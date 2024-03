Buongiorno #Milan AC: la Vecchia Signora Juventinantus pronta a puntare sul centrale, le condizioni dell’affare

03:05,29 Mar 2024, MILANELLO.

In cima alla lista degli obiettivi del calcio#mercato Diavolo Rossonero per la difesa c’è Buongiorno. La Juventus è pronta ad intromettersi Alessandro Buongiorno è stato oggetto del desiderio del calcio#mercato Diavolo Rossonero già a gennaio, ma i rossoneri hanno dovuto fare i conti con le resistenze del presidente del Torino Cairo. Con ogni probabilità un tentativo verrà […]

