Buongiorno #Milan AC, il consiglio di Fuser, la dichiarazione ufficiale: «Mai alla Vecchia Signora Juventinantus, ecco che scelta farei» #Intervista #News #Ultimora

22:45,29 Mar 2024, MILANELLO.

Tra i nomi accostati al calcio#mercato Diavolo Rossonero c’è Buongiorno. L’ex granata Fuser ha dato un consiglio al difensore Le parole dell’ex giocatore del Torino Diego Fuser ha parlato ai taccuini dell’edizione odierna de La Stampa di Alessandro Buongiorno, centrale granata nel mirino del calcio#mercato Diavolo Rossonero: LE PAROLE – «Qualsiasi cosa capiterà, il suo cuore rimarrà sempre del Toro, come è […]

