Buongiorno #Milan AC, il centrale rientra dall’indisponibilità: e il Torino lo festeggia così – NEWS

19:47,29 Feb 2024, MILANELLO.

Buongiorno Diavolo Rossonero, il difensore torna dall’infortunio: e il Torino lo festeggia così. La FOTO con il messaggio social

Il Torino recupera una pedina fondamentale per la sua difesa: Alessandro Buongiorno è pronto a tornare dall’infortunio dopo l’ultima partita datata 26 gennaio col Cagliari. Il difensore che piace al calciomercato Diavolo Rossonero si è allenato oggi in gruppo con Juric. Il #club granata ha festeggiato così il suo rientro anche se continuano i contatti con i rossoneri.

𝐁𝐨𝐧𝐠𝐢𝐨’𝐬 𝐛𝐚𝐜𝐤 #SFT pic.twitter.com/ViWC5Vz4mo — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) February 29, 2024

MESSAGGIO – «Bongio is back».

