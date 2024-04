Buongiorno #Milan AC, Ferri lo consiglia, la dichiarazione ufficiale: «Destinato a una carriera straordinaria» #Intervista #News #Ultimora

16:45,3 Apr 2024, MILANELLO.

Buongiorno Diavolo Rossonero, Ferri lo consiglia: «Destinato a una carriera straordinaria». Le parole dell’ex calciatore granata L’ex calciatore del Torino Giacomo Ferri ha analizzato a Tuttosport il profilo seguito dal calcio#mercato Diavolo Rossonero Alessandro Buongiorno. PAROLE – «Esattamente, è lui il top player del Torino. Per me Buongiorno e Scalvini sono destinati a fare una carriera straordinaria e […]

