Buongiorno #Milan AC, è lui il grande obiettivo per la difesa dei Diavoli Rossoneri: la richiesta di Cairo e la POSSIBILE proposta di AD Furlani

11:48,21 Mar 2024, MILANELLO.

Buongiorno-Diavolo Rossonero, è lui il grande obiettivo del calcio#mercato rossonero per la prossima #campionato: tutti i #particolari

Come riportato dal Corriere dello Sport, il grande obiettivo del calcio#mercato Diavolo Rossonero per la difesa della prossima #campionato è rappresentato da Alessandro Buongiorno, capitano del Torino cercato dai rossoneri anche lo scorso gennaio.

Cairo, che è entrato nell’ordine di idee di lasciar partire il calciatore, parte da una richiesta di 35 milioni di euro. Dal canto suo Buongiorno ha già dato la propria disponibilità allo sbarco a Diavolo Rossoneroello. L’offerta del Diavolo si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

