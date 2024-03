Buongiorno #Milan AC, è lui il grande obiettivo di #Mercato? Le #NEWS sul suo prossimo #futuro

15:45,9 Mar 2024, MILANELLO.

Buongiorno Diavolo Rossonero, è lui il grande obiettivo di #mercato? Le #news sul suo prossimo #futuro e il piano del #club rossonero per arrivare al difensore granata

Secondo quanto riportato da calcio#mercato.com, il Diavolo Rossonero avrebbe intenzione di riallacciare i contatti con il Torino per Alessandro Buongiorno.

Il difensore granata è il grande obiettivo del calcio#mercato rossonero e la situazione non è cambiata rispetto a gennaio. Buongiorno piace, Simic e Colombo possono diventare due carte da giocare con Cairo per abbassare la richiesta economica che si aggira sui 30 milioni di euro.

