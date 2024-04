Buongiorno Internazionale F.C., Carboni possibile contro#Sfida? Il piano

8 Apr 2024, 12:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Buongiorno resta un nome caldo in casa Internazionale: Carboni potrebbe essere la pedina di scambio per i leoni nerazzurri? Buongiorno resta il #grande obiettivo del calciomercato Internazionale. Valentin Carboni potrebbe essere la contropartita? Il punto del Corriere dello sport: IL RIBALTONE – «Il nome di Buongiorno è già piazzato al primo posto nei loro taccuini. Per […]

L’articolo Buongiorno Internazionale, Carboni possibile contropartita? Il piano proviene da Internazionale News 24.