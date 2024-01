Buongiorno AC Milan: trattativa nelle fasi iniziali, l’idea dei rossoneri e gli ostacoli

Il calciomercato Milan pensa al terzo colpo in entrata dopo Gabbia e Terracciano. In tal senso l’ultima idea porta a Buongiorno del Torino

Il calciomercato Milan fa sul serio per Buongiorno. Dopo gli arrivi di Gabbia e Terracciano, l’ultima idea e il capitano del Torino.

Come riportato da Sky Sport la trattativa è nelle fasi iniziali, si parla anche di contropartite come Colombo. Bisogna anche capire quale è la volontà del giocatore dopo il no quest’estate all’Atalanta. Lui è molto legato al Torino.

