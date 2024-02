Buongiorno AC Milan, nuovo assalto a giugno: ecco la strategia rossonera

Buongiorno Milan, nuovo assalto a giugno: ecco la strategia rossonera per convincere il Torino alla cessione

Dopo il tentativo andato a vuoto nell’ultima sessione di mercato, a giugno il Milan è pronto a tornare alla carica per Alessandro Buongiorno e a sferrare, se possibile, l’assalto decisivo.

Questo inverno il Torino non ha aperto alla proposta dei rossoneri che prendeva, tra l’altro, anche l’inserimento di Colombo come parziale contropartita. Il Diavolo però è pronto a tornare alla carica pur sapendo che ci vorrà una super offerta. Lo riporta Tuttomercatoweb.

