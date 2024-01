Buongiorno AC Milan: intrigo di mercato con il Bayern che coinvolge anche Tomori, cosa sta succedendo

Il calciomercato Milan potrebbe vivere un vero e proprio intrigo di mercato che coinvolge Buongiorno, Tomori e il Bayern

Il Bayern Monaco dopo l’infortunio di De Ligt è alla ricerca di un difensore centrale. In tal senso le idee del club tedesco potrebbero intrecciarsi con il calciomercato Milan:

piace infatti Buongiorno, che i rossoneri stanno provando a strappare al Torino, anche se non è facile convincere Cairo, ma nel mirino del bavaresi ci sarebbe, come riportato da Calciomercato.com ci sarebbe anche Tomori. Chissà che il difensore granata non possa finire per diventare un sostituto dell’inglese piuttosto che un suo compagno di squadra o un semplice obiettivo sfumato dei rossoneri data l’impossibilità di competere con club così.

