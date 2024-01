Buongiorno AC Milan: il centrale ha le idee chiare, il GESTO per vestire la maglia del AC Milan

Sono giorni decisivi per capire il futuro di Buongiorno, obiettivo del calciomercato Milan. Il tal senso spicca il gesto del difensore

Buongiorno, obiettivo del calciomercato Milan, ha le idee chiare per il proprio futuro. Come riportato da Calciomercato.it infatti in tal senso spicca il gesto del difensore del Torino:

avrebbe rifiutato due offerte dalla A e una dall’estero. Già da alcuni giorni avrebbe dato priorità ai rossoneri. Agenti al lavoro per trovare una soluzione nonostante le resistenze del club granata.

