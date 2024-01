Buongiorno AC Milan, i tifosi granata scettici: non credono all’addio, il motivo

Buongiorno Milan, i tifosi granata scettici: non credono all’addio del proprio difensore, il motivo e ciò che si respira

Il calciomercato Milan ha un punto fisso in mente per completare il proprio reparto difensivo già a gennaio: Alessandro Buongiorno. La trattativa con il Torino non è però semplice. A parlare della situazione e di ciò che si respira tra i tifosi granata è il giornalista Gianluca Sartori, direttore di Toro News che è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni.

COSA PENSANO I TIFOSI GRANATA? – «I tifosi sarebbero molto delusi nel caso di una sua partenza. Buongiorno rappresenta l’ultima speranza di vedere una possibile bandiera del Torino. Per adesso seguono la vicenda con scetticismo, non sono convinti che Buongiorno possa accettare, però in caso contrario sarebbe una delusione per molti».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI SARTORI SULLA TRATTATIVA MILAN-TORINO PER BUONGIORNO.

