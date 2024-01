Buongiorno AC Milan, i rossoneri non possono affondare il colpo: spiegati i motivi

Buongiorno Milan, i rossoneri non possono affondare il colpo: spiegati i motivi per l’obiettivo di mercato

Il mercato rossonero non affonderà con l’operazione solo cash per portare Buongiorno a Milano per due motivi.

Infatti, secondo quanto riportato da SkySport, il primo perchè punta all’inserimento di contropartite come Simic e Colombo. Il secondo perchè non si è mai spinto con la nuova politica oltre i 25 milioni.

