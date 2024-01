Buongiorno AC Milan: i rossoneri ci provano fino in fondo. Pronte tre alternative

Buongiorno Milan: i rossoneri ci provano fino in fondo. Pronte tre alternative in caso di risposta negativa del Torino

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan ci prova fino in fondo per Alessandro Buongiorno e nelle prossime ore farà un ultimo tentativo per convincere il Torino.

In caso di nuova risposta negativa, il club rossonero valuterà le sue alternative che sono: Lilian Brassier del Brest, Tanguy Nianzou del Siviglia e l’ex Spezia Jakub Kiwior.

