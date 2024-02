Buongiorno AC Milan: contatti continui con gli agenti, ecco cosa può succedere in estate

Tra le idee del calciomercato Milan per l’estate c’è quella di un colpo in difesa. In cima alla lista c’è Buongiorno

Il calciomercato Milan pensa al futuro e in vista della sessione estiva potrebbe esserci un colpo in attacco ma anche uno in difesa. In tal senso in cima alla lista del club c’è Buongiorno.

Come riportato da Calciomercato.com dopo il tentativo nella sessione invernale si riproverà a prenderlo a giugno. I contatti con gli agenti vanno avanti da settimane, non manca però la concorrenza anche dall’estero.

