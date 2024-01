Buongiorno AC Milan ancora POSSIBILE? Cosa filtra sul centrale del Torino

Buongiorno Milan ancora possibile? Cosa filtra sul difensore del Torino dopo le ultime parole di Urbano Cairo

Le ultime parole di Urbano Cairo hanno gelato il Milan, che fino a quel momento aveva sognato in maniera concreta il colpo Buongiorno già in questa sessione di calciomercato.

Come confermato dal Corriere dello Sport, le dichiarazioni del presidente granata raffreddano la possibile operazione, così come le richieste per il cartellino per la verità sempre molto elevate. Il Diavolo, ora, è costretto a cambiare obiettivo.

