20:00, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Buffon, da portiere… a bomber: il figlio Louis Thomas, classe 2007, al primo gol con la Primavera U19 del Pisa

Louis Thomas, primogenito di Buffon e Alena Seredova, sulle orme dell’ex Juve ma in un altro ruolo.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Nel weekend il classe 2007 ha infatti realizzato la sua prima rete in Primavera U19 2 con la maglia del Pisa.

Pubblicità

The post Buffon, da portiere a bomber: il figlio Louis Thomas al primo gol con la Primavera U19 del Pisa appeared first on Juventus News 24.