Buffon al corso da ds, lui svela: «Ho rischiato di fare una figura di mer..». Tutta la sincerità dell’ex portiere della Juventus

Gigi Buffon ha completato il corso da ds a Coverciano. L’ex portiere della Juventus ha raccontato con grande onestà la preparazione all’esame.

CORSO DS – «Ancora non sono usciti i quadri con i risultati degli esami, quindi stiamo calmi. Sono, però, molto contento di aver fatto un buon esame e di essermi preparato bene, perché non è una formalità. Diciamo che è la tipica situazione nella quale se non ti prepari a dovere, fai una figura di merda, ecco. Ho dovuto mettermi sotto. Anche perché ci sono delle parti mnemoniche e un po’ noiose, per esempio quella sulla giustizia sportiva, con lo statuto e il codice da imparare comma per comma».

QUI L’INTERVISTA INTEGRALE A GIGI BUFFON

