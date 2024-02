Bufera in casa Fc Internazionale: “È caccia alla talpa”

Pubblicità

Saltano le visite mediche in programma per Taremi con l’Inter e scoppia la bufera sulla fuga di notizie in casa Inter, ora è caccia alla talpa Fronte risultati maturati sul campo, l’Inter è senza dubbio la squadra da battere. E con un concreto vantaggio sulla Juventus adesso la formazione di Simone Inzaghi può davvero puntare … Leggi tutto

Pubblicità

Il post Bufera in casa Inter: “È caccia alla talpa” è stato pubblicato prima sul sito InterLive.it – il sito dell’Inter calcio.