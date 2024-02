Buchanan, VS la Salernitana arriva l’esordio? Perché potrebbe giocare

Pubblicità

Buchanan prepara il suo debutto con la maglia dell’Inter: il canadese scenderà in campo contro la Salernitana?

Novità in vista della partita tra Inter e Salernitana. Darmian probabilmente non partirà tra i titolari e la speranza è che non venga utilizzato durante la partita così da ricaricare interamente le pile.

Giocherà Denzel Dumfries con la Salernitana: l’olandese manca dai primi undici dalla gara con il Verona, quindi non avrà i 90 minuti nelle gambe considerando soprattutto i suoi recenti problemi fisici. Buchanan sarà perciò la prima alternativa a partita in corso contro i campani.

