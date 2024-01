Buchanan sorprende tutti ad Appiano! L’ultima CLAMOROSA idea tattica di Mister Inzaghi

Buchanan sorprende tutti ad Appiano! L’ultima CLAMOROSA idea tattica di Inzaghi, nuovo ruolo per lui all’Inter

Gli sono bastati pochissimi allenamenti ad Appiano Gentile, ma Tajon Buchanan ha già stupito tutti! Il canadese ha mostrato spiccate doti offensive, superiori anche a quanto si aspettasse prima del suo arrivo all’Inter. A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport che parla anche di una clamorosa idea tattica di Simone Inzaghi.

Stando alla rosea, proprio per via della bravura dimostrata dall’esterno in fase offensiva (dove ha già giocato come ala d’attacco ma anche come punta al college americano), il tecnico nerazzurro avrebbe in mente l’opzione di impiegare l’ex Bruges anche come seconda punta. Per il momento si tratterebbe soltanto di una semplice tentazione, ma in futuro potrebbe concretizzarsi in qualcos’altro.

