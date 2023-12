Buchanan, l’Fc Internazionale fa sul serio ma il Bruges spera nell’asta

L’Inter vuole fare sul serio per arrivare a Buchanan del Bruges, non convocato nella gara di ieri della sua squadra

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri sarebbero pronti a offrire 7-8 milioni di euro più bonus per il cartellino del giocatore per ingaggiare Buchanan in prestito con obbligo di riscatto. Il Bruges, consapevole di dover cedere il canadese adesso o al massimo la prossima estate, vista la scadenza del contratto nel giugno del 2025, spera che l’interesse di Manchester City e Bournemouth possa diventare concreto per dar via a un’asta e massimizzare la vendita dell’esterno, valutato oggi circa 12-13 milioni e per il quale la richiesta solo pochi mesi fa era di 18 milioni.

